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Путин наградил погибшую Дарью Дугину орденом Мужества

20:31 • 22.08.2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно, сообщил Кремль.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Также сегодня Путин отправил телеграмму с соболезнованиями отцу Дугиной, философу Александру Дугину, а также ее матери Наталье Мелентьевой. В телеграмме он назвал Дугину «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым», а ее убийство — «подлым, жестоким преступлением».

Источник: Кремль

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