Путин наградил погибшую Дарью Дугину орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно, сообщил Кремль.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно) », — говорится в указе.

Также сегодня Путин отправил телеграмму с соболезнованиями отцу Дугиной, философу Александру Дугину, а также ее матери Наталье Мелентьевой. В телеграмме он назвал Дугину «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым», а ее убийство — «подлым, жестоким преступлением».

Источник: Кремль