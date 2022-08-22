BBC отозвала лицензию на сериалы в России

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» больше недоступны сериалы, произведенные BBC. Причина — отзыв со стороны телекомпании своей лицензии на контент в России. В числе исчезнувших сериалов «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир» и «Гордость и предубеждение».

Тем не менее на «Кинопоиске» все еще доступны другие сериалы BBC: «Доктор Кто», «Мерлин», «Пустая корона», «Тюдоры», «Убивая Еву» и другие. В «Кинопоиске» подтвердили, что пропали далеко не все сериалы, подписчикам «Яндекс.Плюс» по-прежнему доступны «Доктор Кто», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и другие.

Представители стримингового сервиса также добавили, что некоторые фильмы и сериалы могут временно пропадать из подписки — в «Кинопоиске» признают, что теперь на продление прав на зарубежный контент требуется больше времени, часть материалов исчезает.

Пропадают не только сериалы BBС. В середине августа стало известно, что из библиотек «Кинопоиска», Wink, Ivi, Okko, Premier, Kion и Amediateka убрали старые зарубежные кинокартины, хотя санкции зарубежных студий касаются только новых лент. Так, на «Кинопоиске» больше нет сериалов «Друзья», «Клон», фильмов «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».

Источник: РБК