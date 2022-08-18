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Из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать зарубежные фильмы и сериалы

16:03 • 18.08.2022

Старые зарубежные кинокартины убрали из библиотек «Кинопоиска», Wink, Ivi, Okko, Premier, Kion и Amediateka. Это произошло несмотря на то, что санкции зарубежных студий касаются только новых картин.

С «Кинопоиска» пропали сериалы «Друзья» и «Клон», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». В пресс-службе онлайн-кинотеатра заявили, что это связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

В Wink сообщили, что правообладатели почти не прекращали досрочно действие контрактов с российскими сервисами. В Ivi, Okko, Premier, Kion и Amediateka не прокомментировали ситуацию.

После начала войны кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures перестали продавать лицензии на новые фильмы. В российских онлайн-кинотеатрах заявляли, что санкции не коснутся старых фильмов.

Источник: «Коммерсантъ»

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