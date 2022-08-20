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Новосибирский политик Вячеслав Якименко уехал из страны, но пообещал и дальше заниматься российской политикой

12:42 • 20.08.2022

Вячеслав Якименко, характеризующий себя в твиттере как «всевозможный кандидат на всевозможных выборах», сообщил о своем отъезде из России. Ранее из страны уехала его соратница по выборам 2020 года в Новосибирский горсовет Хельга Пирогова, против нее возбуждено уголовное дело.

«Тяжело было принимать это решение, ведь я связываю жизнь со своей Родиной. Однако, нынешняя власть и путин, в частности, не хотят, чтобы я был будущим России», — объяснил Якименко свой поступок.

Он подчеркнул, что все чем занимается власть в России — это «воровство, война, убийства».

Якименко пообещал, что продолжит работать и заниматься российской политикой.

Два года назад Якименко избирался в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Тогда в его округе победил единоросс Евгений Яковенко. По мнению активистов коалиции, Яковенко удалось выиграть благодаря вбросу голосов на одном из участков.

В феврале 2021 году Якименко получил семь суток ареста за публикацию анонса митинга в поддержку Алексея Навального. Из-за этого административного ареста в августе того же года его сняли с выборов в горсовет другого города Новосибирской области — Бердска.

Якименко также оказался одним из семи оппозиционеров, к которым новосибирская полиция предъявила иск на 2,8 миллиона рублей за сверхурочные выплаты полицейским, работавшим на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года. В марте 2022 года суд удовлетворил требования новосибирской полиции.

Источники: Вячеслав Якименко, «Сибирь. Реалии», «7x7», «ОВД-Инфо», «Радио Свобода», Железнодорожный районный суд Новосибирска

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