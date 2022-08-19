Politico: Госдеп США считает, что объявление РФ страной-спонсором терроризма повредит вывозу украинского зерна

Конгресс США готов объявить Россию страной-спонсором терроризма, но чиновники Государственного департамента предупреждают членов конгресса о возможных нежелательных последствиях такого шага, в том числе для процесса вывоза продовольствия из украинских портов. Об этом сообщает газета Politico.

По мнению американских дипломатов, нет никакой уверенности в том, что Россия не отреагирует на такие жесткие меры срывом зерновой сделки. Кроме того, придание России статуса страны-спонсора терроризма будет означать, что Соединенным Штатам придется ввести полный запрет для своих граждан на деловые контакты с РФ. Это не только помешает работе компаний, задействованных в вывозе зерна, но и ударит по некоторым отраслям, в которых США по-прежнему поддерживают отношения с Россией.

В июне Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент объявить Россию страной-спонсором терроризма. В конце июля проект законодательного акта, наделяющего Россию этим статусом, поступил на рассмотрение Палаты представителей. Причем спикер палаты Нэнси Пелоси заявляла о готовности принять его и без одобрения руководства Госдепартамента.

Сейчас США считают спонсорами терроризма всего четыре страны: Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.

Источники: Politico, Конгресс США (1,2)