Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма

Латвийский Сейм (парламент) признал удары российских военных по гражданским целям в Украине проявлением терроризма, а Россию страной — спонсором терроризма. В этом же заявлении латвийские парламентарии призвали страны ЕС немедленно прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.

Сейм обосновывает свое решение также тем, что с момента начала полномасштабной российской агрессии против Украины международные наблюдатели и правозащитные организации приводили в своих докладах документально подтвержденные свидетельства зверств российских солдат на оккупированной территории, включая пытки, изнасилования, убийства и похищения гражданских лиц.

Глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль заявил, что Россия на протяжении многих лет «поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В качестве примеров такого поведения он привел поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии, сбитие малазийского Боинга в небе над Украиной и отравление Скрипалей.

«Теперь Россия практикует подобные жестокие, аморальные и незаконные действия в Украине, используя неточные и запрещенные международным сообществом вооружения и боеприпасы, с непропорциональной жестокостью нанося удары по мирным жителям и общественным местам», — сказал Коль. Его слова приведены в пресс-релизе Сейма.

Депутаты также обратили внимание на российский обстрел одесского порта в первые же сутки после подписания в Стамбуле соглашений о вывозе украинского зерна.

Авторы заявления полагают, что евроатлантическому сообществу и его партнерам нужно ужесточить санкции в отношении России. Они также призвали Евросоюз «немедленно приостановить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Российской Федерации и Беларуси».

В мае резолюцию о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, принял парламент Литвы.

Источник: Сейм Латвии