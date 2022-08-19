Из 64-й мотострелковой бригады пытаются уволиться свыше 700 контрактников — «Важные истории»

«Важные истории» поговорили с еще несколькими контрактниками из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после того, как их сослуживец признался изданию в убийстве мирного жителя. По их словам, более 700 военнослужащих соединения пытаются разорвать контракт. Сейчас бригада воюет под Херсоном.

После выхода материала «Важных историй» с признанием контрактника Даниила Фролкина о том, как он по приказу командира застрелил мирного жителя в селе под Киевом, несколько его сослуживцев сами связались с изданием и рассказали на условиях анонимности о положении дел в бригаде. Они также подтвердили рассказ Фролкина и дополнили его новыми эпизодами военных преступлений.

Один из собеседников издания, находящийся сейчас в Украине, рассказал, что до 80% личного состава бригады, включая его самого, пишут рапорты об увольнении, но командиры просто «посылают на три буквы». Не отпускают даже тех, у кого контракт закончился еще в мае. По его словам, из-за этого «все убегают и едут в часть за свой счет». При этом выбраться непосредственно с фронта «нереально» из-за блокпостов. Фролкину, например, удалось уехать в Хабаровский край, место постоянной дислокации бригады, когда их вывели из-под Киева в Белгородскую область.

Источник: «Важные истории»