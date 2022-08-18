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Из оккупированного Запорожья за «дискредитацию» властей РФ выдворили еще одного местного жителя

09:34 • 18.08.2022

Оккупационные власти Запорожской области выдворили еще одного местного жителя за пределы занятой российскими войсками части региона за «дискредитацию органов власти РФ». Им стал Виталий Пономаренко, директор Михайловского психоневрологического интерната, которого отстранили от руководства учреждением.

Согласно решению, зачитанному перед выдворением, будучи директором интерната, Пономаренко «путем угроз и запугивания сотрудников препятствовал нормальной работе указанного учреждения» и «осуществлял деятельность по дискредитации органов военно-гражданской администрации Запорожской области и Вооруженных сил Российской Федерации».

На сайте Запорожского областного совета Пономаренко по-прежнему указан как исполняющий обязанности руководителя интерната.

Виталий Пономаренко (стоп-кадр из видео)

В начале августа российские власти выдворили из подконтрольной им части области жителя села Розовка, предъявив ему аналогичные обвинения.

В июле руководитель оккупированного Запорожья Евгений Балицкий подписал указ, предполагающий в том числе выдворение за деятельность, которую российские власти считают экстремистской. «Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», — говорилось в указе.

Источник: ЗаTV, Запорожский областной совет

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