Оккупационные власти записали на видео «выдворение» жителя Запорожской области

Оккупационные власти выдворили из контролируемой части Запорожской области жителя села Розовка за «воспрепятствование» их работе и «дискредитацию» органов власти РФ.

Российские СМИ опубликовали видео с кадрами задержания, после которого человек в балаклаве зачитал решение оккупационной администрации. Местный житель ответил «есть!» и направился в сторону блокпоста только с небольшим пластиковым пакетом в руке. Процесс снимали с дрона.

В прошлом месяце руководитель оккупированного Запорожья Евгений Балицкий подписал указ, предполагающий в том числе выдворение за деятельность, которую российские власти считают экстремистской. «Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», — говорилось в указе.

Куда именно выдворяется такой человек неизвестно.

Источники: ТАСС, Евгений Балицкий