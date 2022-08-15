Захар Прилепин хочет участвовать в президентских выборах 2024 года — «Ведомости»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин» хочет выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году выборах президента России. Об этом газете «Ведомости» сообщили четыре источника в партии и один источник близкий к администрации президента.

По данным собеседников издания, для этого Прилепин уже выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах России. Кроме того, он открыл штабы на оккупированных территориях Украины в Луганской, Херсонской и Харьковской областях.

По данным «Ведомостей», в администрации президента эту инициативу воспринимают «не лучшим образом», там пока что идет обсуждение «идеологической ниши» Прилепина в будущей президентской кампании.

Сам Прилепин сказал газете, что на сегодняшний день его интересуют только «возвращение в Киев», «деоккупация российской культуры» и завершение биографии Шолохова, а по поводу участия в президентских выборах «нет ни одной даже брезжащей мысли».

Захар Прилепин — российский писатель и политик, с 2021 года сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Недавно он стал одним из инициаторов создания «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД).

Источник: «Ведомости»