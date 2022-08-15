«Когда зло достигает таких масштабов, молчание людей приближается к уровню соучастия»: Зеленский обратился к россиянам

В ежевечернем обращении к народу, вышедшем в воскресенье 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился также к гражданам России и призвал их открыто поддерживать Украину.

«Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что сейчас идет работа над новыми санкциями, чтобы «простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее».

Он отметил, что «дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется» и «в конце концов, это должно привести к соответствующим решениям».

8 августа Зеленский призвал закрыть границы стран Запада для всех россиян, вне зависимости от того, поддерживают ли они войну с Украиной и режим Владимира Путина. 12 августа он уточнил свою позицию: «есть люди, которые действительно нуждаются в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира», им нужно предоставлять убежище. При этом он подчеркнул, что нужно пресечь туристические и бизнес-поездки российских граждан в Европу.

Источник: Офис президента Украины