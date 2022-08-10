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На обсуждение в ЕС внесли запрет на визы для граждан России

16:19 • 10.08.2022

Несколько стран внесли на обсуждение Евросоюза проект запрета на выдачу гражданам РФ шенгенских виз любого типа. Члены ЕС обсуждают это предложение, сообщил журналистам представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

 «Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт.

По данным немецкого МИДа, министры иностранных дел ЕС могут обсудить этот вопрос на встрече в Праге в конце августа. Хебештрайт и представитель МИДа Андреа Зассе пока отказались обозначить позицию Германии по этому вопросу. Тем не менее Зассе заметила, что такой запрет сейчас обсуждается «чисто гипотетически».

Ранее премьер-министры Эстонии и Финляндии призвали прекратить выдачу россиянам туристических шенгенских виз, а президент Украины Владимир Зеленский выступил за полное закрытие границ стран Запада перед всеми россиянами без исключения.

Источники: ТАСС, РИА Новости

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