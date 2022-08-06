Путин и Эрдоган договорились об оплате газа рублями, а Кадыров познакомился с главой турецкой разведки

В Сочи 5 августа прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В них принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Стороны договорились, что теперь часть поставок российского газа, который идет в Турцию по двум трубопроводам через Черное море, будет оплачиваться рублями. Также, по словам вице-премьера Александра Новака, «на переговорах были достигнуты очень важные решения, которые по сути выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике».

На днях турецкая газета Dünya писала, что после введения против РФ масштабных санкций, Турция превращается в хаб для российского параллельного импорта. По данным издания, склады во многих портах страны забиты товарами «со всех концов света», готовящимися к отправке в Россию. Об этом свидетельствует и то, что в первой половине 2022 года российский товарооборот с Турцией вырос в два раза.

Новак также сообщил о достижении «больших соглашений» по финансово-банковскому блоку. Речь идет в том числе о возможности российским туристам расплачиваться в Турции рублями.

Кадыров, в свою очередь, написал, что на встрече он познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом. Они «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах».



Источники: Кремль, «Интерфакс», Dünya, Рамзан Кадыров