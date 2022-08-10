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Роскомнадзор заблокировал третье зеркало «Холода»

13:44 • 10.08.2022

Третье по счету зеркало издания «Холод» (holod101.global.ssl.fastly.net) внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Генпрокуратуры. Такая информация есть на сайте «Роскомсвободы» и Роскомнадзора.

Указывается, что решение о блокировке приняли еще в первый день войны в Украине — 24 февраля, однако заблокированное зеркало «Холода» было запущено только 28 июня.

Скриншот страницы Универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам

Впервые издание «Холод» заблокировали на территории России 9 апреля по требованию Генпрокуратуры из-за закона о «дискредитации» российской армии. После этого издание работало на зеркалах holod.click и holod.global.ssl.fastly.net, которые были заблокированы 19 апреля и 6 мая соответственно.

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