Российский бакалавриат по точным наукам заменят на специалитет из-за отказа от Болонской системы

В образовательные программы по точным наукам введут специалитет вместо бакалавриата. Нововведения станут частью новой российской системы образования, которую разрабатывают вместо Болонской, заявил заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече, посвященной приемной кампании 2022 года.

«Наша генеральная линия — специалитет. Бакалавриат сохранится в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями», — заявил Садовничий.

Он добавил, что новая система образования разрешит выпускникам специалитета сразу поступать в магистратуру. При этом Садовничий отметил, что «аспирантура должна быть научной, а не учебной».

В мае министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что Россия откажется от Болонской системы образования, потому что она является «прожитым этапом». Фальков заявил, что «будущее (образования — Прим. “Холода”) за нашей собственной уникальной системой».

Ожидается, что новая система образования появится в 2023 году.

Источник: РИА Новости, «Коммерсантъ»