Исмаила Исаева удерживают в штрафном изоляторе больше 15 суток

Исмаила Исаева из Чечни, совершившего каминг-аут и обвиненного в пособничестве терроризму, удерживают в штрафном изоляторе (ШИЗО) ИК-11 в Краснодарском Крае в поселке Ахтарский. Он находится там уже 19 дней. Его поместили в ШИЗО на неопределенный срок и без объяснения причин.

Исаев сообщил «Кризисной группе СК SOS», что ранее, 21 июля, его поместили в штрафной изолятор на 15 суток, сказав, что это «нормально» по его статье. 6 августа его выпустили и сразу же поместили обратно без объяснения причин. О сроках пребывания Исаеву не сообщили.

Местонахождение брата Исаева, Салеха Магамадова — тоже представителя ЛГБТК — по-прежнему неизвестно. Он проходит по тому же делу, что и Исаев. К нему не допускают адвокатов и не говорят о его местонахождении. В последний раз Магамадова видели в СИЗО-2 «Владимирский централ».

27 июля адвокаты, сотрудничающие с «Кризисной группой СК SOS», подали кассационную жалобу на приговор по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты уверены, что уголовное преследование связано с гомосексуальной ориентацией и ведением телеграм-канала «Осал Нах 95», который модерировали Магамадов и Исмаил. Там они критиковали чеченских чиновников и ислам.

Фото: «Кризисная группа СК SOS»

В феврале 2022 года суд Чечни приговорил Салеха к восьми годам строгого режима, а Исмаила — к шести годам в колонии общего режима. По версии следствия, Салех и Исмаил дважды передавали сок, чай и хлеб одному из членов НВФ в 2020 году. Братья рассказывали, что во время следствия их пытали. Правозащитники считают, что дело сфабриковано.

Источник: «Кризисная группа СК SOS»