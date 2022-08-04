В Украине отрицают причастность к обстрелу Донецка

Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Украине «бессмысленно» обстреливать мероприятия в Донецке.

Ранее власти самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле центра города со стороны украинских военных перед церемонией прощания с артиллеристкой Ольгой Качурой. По данным РИА «Новости», погибла девушка.

«По Донецку бьют только сами россияне. Ну или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. <...> Вот эти все взрывы драмтеатра в Донецке — только чтобы показать, смотрите, какие звери на той стороне, давайте все-таки более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше», — сказал Подоляк.

Источник: «Breakfast show»