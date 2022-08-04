РИА «Новости»: украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли центр Донецка, в том числе Драмтеатр. В нем должно было начаться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой, погибшей в самопровозглашенной ДНР. Всех присутствующих эвакуировали, церемонию перенесли.

В народной милиции республики сообщили о гибели нескольких человек, в числе которых есть дети. Ранены, по информации милиции, около десятка человек.

Обновлено в 15:54. Добавлена информация народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Источник: РИА «Новости», народная милиция ДНР