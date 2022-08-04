Депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск

МВД объявило в розыск независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову. Сейчас она живет в Грузии.

В июле против нее возбудили уголовное дело о «фейках» (часть 1 статья 207.3 УК) из-за твита о погибших на войне добровольцах. «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали», — написала она, после чего удалила твит и извинилась. На нее жаловались провластные депутаты, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести проверку и возбудить уголовное дело.

Также в розыск объявили помощников Пироговой Владимира Аржанова и Екатерину Александрову. По какой статье — пока не ясно. Они тоже живут не в России.

Обновлено в 15:28. Добавлена информация о помощниках Пироговой.

Источник: База розыска МВД.