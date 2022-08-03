Зеленский поручил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос легализации однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой разрешить однополые браки. Ее подписали более 28 тысяч украинцев.

«В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — говорится в петиции.

Зеленский в ответе на петицию сообщил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос и проинформировать о результатах.

Зеленский обратил внимание, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, и в условиях военного положения Конституция не может быть изменена. «В то же время правительство нарабатывало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека », — отметил он.

Источник: Официальное интернет-представительство президента Украины