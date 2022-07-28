В России вынесен первый приговор за суррогатное материнство

Накануне суд в Красноярске приговорил Тамару Яндиеву к 3 годам лишения свободы. Известно, что женщина прошла процедуру оплодотворения в Камбодже еще в 2019 году. Затем она вернулась в Красноярск, там родила и получила оплату в размере 13 тысяч долларов, но транспортировать ребенка за границу не удалось из-за пандемии.

В 2021 году Тамара Яндиева стала фигуранткой уголовного дела о торговле людьми вместе с сотрудниками фирмы «Дидилия», с которой та заключала договор.

Защита считает приговор незаконным и готовится его обжаловать.