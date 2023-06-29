Петр Рябов

Кандидат философских наук, филосов, историк. Более 25 лет активно участвует в анархическом движении. Участвовал в сотнях митингов и демонстраций, более 45 раз задерживался милицией. Участвовал в блокадах военкоматов и призывных пунктов, Госдумы при принятии закона о ввозе радиоактивных отходов в Россию, экологически опасных объектов, антифашистских акциях прямого действия. Активно участвовал в акциях против войн в Чечне 1994-1996 и 1999-2005 годов, антивыборных и антиклерикальных акциях, в кампании защиты анархистов, репрессированных в России