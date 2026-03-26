Зеленский рассказал об ультиматуме со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация США настаивает на выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской областей. Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters.

«Ближний Восток определенно влияет на президента Дональда Трампа и, думаю, на его дальнейшие шаги. Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — заявил Зеленский.

Он также повторил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны западных союзников, в том числе от США. Иначе, по словам Зеленского, Россия в любой момент сможет возобновить боевые действия после заключения любого мирного соглашения.

Как отметил в интервью Зеленский, до сих пор нерешенными остаются два вопроса. Неизвестно, кто поможет финансировать закупки оружия для поддержания военного потенциала Украины и как именно союзники будут действовать в случае российской агрессии.

Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но с одним условием: вооруженные силы Украны (ВСУ) должны покинуть территорию Донбасса и передать ее России. «Американцы готовы окончательно оформить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — заключил Зеленский.

Однако глава Киева отметил, что выход из Донбасса подорвет безопасность как Украины, так и Европы, ведь Россия получит сильные оборонительные позиции этого региона, которые ВСУ укрепляли на протяжении последних лет войны.

По мнению Зеленского, Россия рассчитывает на то, что США потеряет интерес к Украине и отступит, если мирные переговоры зайдут в тупик. Однако украинский президент в интервью Reuters усомнился в том, что Кремль действительно готов пожертвовать еще сотнями тысяч солдат ради попытки захватить примерно шесть тысяч квадратных километров Донбасса, которые российская армия не контролирует.