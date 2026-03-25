Сервис для стримеров DonationAlerts обвинили в передаче данных российским силовикам

Один из наиболее популярных сервисов для монетизации стримов DonationAlerts передает конфиденциальную информацию российским силовым структурам, сообщает «Медиазона».

Это стало известно из материалов уголовного дела, возбужденного против 39-летнего жителя Люберец Андрея Хорошко. Он отправлял деньги через DonationAlerts основателю «Артподготовки» Вячеславу Мальцеву. Теперь Хорошко вменяют участие в террористической организации и финансирование терроризма.

По данным следствия, Хорошко использовал DonationAlerts, чтобы отправить Мальцеву 2201 рубль и 59 копейку. Он переводил деньги четырежды: 22 сентября 2022 года, 30 января 2023 года, 13 февраля и 4 декабря того же года.

Однако 9 сентября 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла «Артподготовку» в список террористических организаций. Еще раньше, 26 октября 2017 года, решением Красноярского краевого суда движение внесли в федеральный список экстремистских организаций.Поэтому Хорошко грозит заключение вплоть до пожизненного.

На первом судебном прокурор заявил, что в материалах дела есть справка для служебного пользования из Росфинмониторинга. В ней сказано, что Хорошко переводил деньги Мальцеву через DonationAlerts. Кроме того, силовики получили DVD-диск, на котором были перечислены все денежные переводы в адрес аккаунта Мальцева в DonationAlerts.

В таблице, как отмечает «Медиазона», были указаны четыре перевода Хорошко с его IP-адресом и личной электронной почтой. Они полностью совпадают по времени с данными о переводах из Сбербанка.

Издание добавляет, что россиян и раньше наказывали за донаты через DonationAlerts. Так, в феврале 2026 года жителя Сургута оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в «нежелательной» организации за пожертвования «Всеукраинскому духовному центру «Возрождение»», сделанные в 2021-2023 годах.