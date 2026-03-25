Сервис для стримеров DonationAlerts обвинили в передаче данных российским силовикам

2 минуты чтения 20:10 | Обновлено: 20:23

Один из наиболее популярных сервисов для монетизации стримов DonationAlerts передает конфиденциальную информацию российским силовым структурам, сообщает «Медиазона».

Это стало известно из материалов уголовного дела, возбужденного против 39-летнего жителя Люберец Андрея Хорошко. Он отправлял деньги через DonationAlerts основателю «Артподготовки» Вячеславу Мальцеву. Теперь Хорошко вменяют участие в террористической организации и финансирование терроризма.

По данным следствия, Хорошко использовал DonationAlerts, чтобы отправить Мальцеву 2201 рубль и 59 копейку. Он переводил деньги четырежды: 22 сентября 2022 года, 30 января 2023 года, 13 февраля и 4 декабря того же года.

Однако 9 сентября 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла «Артподготовку» в список террористических организаций. Еще раньше, 26 октября 2017 года, решением Красноярского краевого суда движение внесли в федеральный список экстремистских организаций.Поэтому Хорошко грозит заключение вплоть до пожизненного.

На первом судебном прокурор заявил, что в материалах дела есть справка для служебного пользования из Росфинмониторинга. В ней сказано, что Хорошко переводил деньги Мальцеву через DonationAlerts. Кроме того, силовики получили DVD-диск, на котором были перечислены все денежные переводы в адрес аккаунта Мальцева в DonationAlerts

В таблице, как отмечает «Медиазона», были указаны четыре перевода Хорошко с его IP-адресом и личной электронной почтой. Они полностью совпадают по времени с данными о переводах из Сбербанка.

Издание добавляет, что россиян и раньше наказывали за донаты через DonationAlerts. Так, в феврале 2026 года жителя Сургута оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в «нежелательной» организации за пожертвования «Всеукраинскому духовному центру «Возрождение»», сделанные в 2021-2023 годах.

