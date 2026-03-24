Иран согласился навсегда отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне против Ирана. Он добавил, что американская администрация уже ведет переговоры с «нужными людьми» ради заключения итоговой сделки.

«Они согласились, что никогда не будут обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул, что иранцы якобы «очень хотят заключить сделку» с США. При этом Трамп не уточнил, когда именно спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершат переговоры с Ираном.

По данным Axios, США и группа региональных посредников в числе Пакистана, Египта и Турции обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном уже в четверг, 26 марта.

США, как отмечает издание, передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов. Уиткофф якобы передал Трампу, что Иран предварительно согласился на отказ от запасов высокообогащенного урана, ограничение дальности баллистических ракет и сокращение финансирования военных прокси группировок на Ближнем Востоке.

Однако военное командование США не исключает продолжения бомбардировок Ирана, если мирное соглашение не будет заключено. The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщало, что США готовит операцию по захвату иранского острова Харк.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, служит основным узлом экспорта нефти Ирана. Через него, по данным издания, проходит 90% сырой нефти, предназначенной в основном для Китая. В данный момент американский чиновник заявил The Jerusalem Post, что США ускорили переброску 4500 морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток.