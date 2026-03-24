Иран согласился навсегда отказаться от ядерного оружия

2 минуты чтения 22:59

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне против Ирана. Он добавил, что американская администрация уже ведет переговоры с «нужными людьми» ради заключения итоговой сделки.

«Они согласились, что никогда не будут обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул, что иранцы якобы «очень хотят заключить сделку» с США. При этом Трамп не уточнил, когда именно спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершат переговоры с Ираном.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

По данным Axios, США и группа региональных посредников в числе Пакистана, Египта и Турции обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном уже в четверг, 26 марта.

США, как отмечает издание, передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов. Уиткофф якобы передал Трампу, что Иран предварительно согласился на отказ от запасов высокообогащенного урана, ограничение дальности баллистических ракет и сокращение финансирования военных прокси группировок на Ближнем Востоке.

Однако военное командование США не исключает продолжения бомбардировок Ирана, если мирное соглашение не будет заключено. The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщало, что США готовит операцию по захвату иранского острова Харк.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, служит основным узлом экспорта нефти Ирана. Через него, по данным издания, проходит 90% сырой нефти, предназначенной в основном для Китая. В данный момент американский чиновник заявил The Jerusalem Post, что США ускорили переброску 4500 морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории