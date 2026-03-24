Беспилотные войска стали пропагандировать в детских садах

Встречи с рассказами о службе в подразделениях беспилотных войск проходят в детских садах по всей России с ноября 2025 года. Первая подобная встреча состоялась в детсаду «Ласточка» в городе Родники Ивановской области, выяснила «Верстка».
К детям пришел отец одного из воспитанников детского сада. Мужчина служил в войсках беспилотных систем. Он рассказал, «что это за войска, и зачем они нужны». Прямо в посте местной администрации приводился адрес, по которому можно было подписать контракт с Минобороны.
А в некоторых детсадах детям дают самим управлять БПЛА. Например, в садике «Белоснежка» города Тында Амурской области, как отмечает издание, воспитанники выполняли упражнение «Точно в цель».
Упражнение заключалось в том, чтобы выполнить «плавный взлет левым джойстиком, зависание на уровне пояса педагога и удержание позиции». В этот момент дети считали вслух до трех. В свою очередь, в поселке Солидарность Липецкой области после подобной встречи сообщили, что дети «уже выбрали для себя будущую профессию».
В детский сад «Малышка» в Ессентуках участник войны пришел в декабре 2025 года. Он объяснил, «как работают беспилотники, какие задачи они выполняют и какую роль играют в современных операциях».
Минобороны объявило о создании войск беспилотных систем в ноябре 2025 года. С того момента российские власти стали активно вербовать граждан. Особенное давление оказывается на студентов.
Так, высшие учебные учреждения России, начали агитировать учащихся, призывая их записаться в беспилотные подразделения и обещая «отличные возможности» после прохождения службы. Однако в реальности студенты подписывают обычный бессрочный контракт с Минобороны, отмечает «Верстка».