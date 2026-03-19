Курсант из мести убил участника войны в Украине

2 минуты чтения 21:58

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил 20-летнего курсанта училища ВДВ Илью Казанцева к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 24-летнего участника войны с Украиной, сержанта Ивана Селина, сообщает «Коммерсантъ».

Селин погиб 3 июня 2025 года во время учебного прыжка с парашютом. Однако купола основного и запасного парашютов не раскрылись, и сержант разбился. Как следует из материалов дела, при осмотре его снаряжения выяснилось, что кто-то связал парашютные стропы.

Позже явку с повинной написал курсант училища ВДВ Казанцев. Он рассказал, что из-за личной неприязни к Селину запутал с помощью контровки стропы его парашюта.

Как пишет «Коммерсантъ», Казанцев жаловался следствию, что за провинность сержант мог дать ему подзатыльник или стукнуть по шее. Также он заставлял курсанта сидеть на корточках или ходить гусиным шагом. Родители осужденного курсанта также рассказали, что Селин отменил его увольнение и таким образом сорвал их сыну свадьбу.

На заключительном заседании зал был переполнен, отмечает издание. На оглашение приговора пришли многие сослуживцы подсудимого и погибшего. Во время суда, курсант Казанцев объявил, что хочет отправиться на войну в Украине, однако против этого выступила бабушка Ивана Селина.

«На СВО воюют герои. У меня там погиб сын, отец Вани, недавно похоронили. Там воевал сам Иван. Как туда пускать Казанцева? А если он опять на кого-то из командиров обидится и начнет стрелять по сослуживцам?» — приводит ее слова издание.

Селин участвовал в войне против Украины. По данным «Коммерсанта», он был награжден медалью «За боевые отличия» и «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою.

