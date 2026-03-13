EN
Кремль рассказал о работе администрации Путина при перебоях со связью

2 минуты чтения 12:16 | Обновлено: 12:24

Сотрудники администрации Владимира Путина пользуются стационарными телефонами на фоне перебоев с мобильной связью и интернетом. Об этом агентству ТАСС рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, повлияли ли ограничения связи в Москве на работу чиновников. «Пользуемся стационарными телефонами», — сказал Песков.

Проблемы с мобильной связью и интернетом в России начали фиксировать в начале марта. Перебои продолжались почти неделю, особенно в центре Москвы и на некоторых станциях метро. Пользователи сообщали о нестабильной работе мобильного интернета, навигационных сервисов, банкоматов и Wi-Fi-точек.

По словам источника РБК на рынке информационной безопасности, перебои могут быть связаны с тестированием Минцифры системы блокировки интернет-соединений для сайтов, не входящих в так называемые белые списки.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что отключения и ограничения связи в Москве и других российских городах связаны с мерами безопасности. По его словам, из-за атак со стороны Украины необходимы «более технологичные меры», а ограничения будут действовать «настолько долго, насколько необходимо».

В Госдуме уже предложили необычный вариант решения проблемы со связью — устанавливать в городах таксофоны нового типа с доступом в интернет. С такой инициативой выступил член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По словам парламентария, такие устройства позволят людям оставаться на связи даже во время отключений мобильного интернета и связи. Он также отметил, что жители приграничных регионов России уже привыкли к подобным ограничениям. В Москве, по его словам, такие меры воспринимаются сложнее, поскольку в столице сосредоточено большое количество административных центров.

