Политика

Россия обвинила США в подготовке зомби-апокалипсиса

10:20

Зомби-апокалипсис может стать реальностью из-за действий США. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в  статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад», опубликованной в журнале «Эксперт».

Он утверждает, что Вашингтон активно изучает генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням, а также исследует технологии, которые позволяют управлять распространением эпидемий.

Медведев также заявил, что США сформировали глобальную военно-биологическую сеть, в рамках которой они используют другие страны в качестве полигонов для своих испытаний. Так, в статье говорится, что эта сеть якобы насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения в Юго-Восточной Азии, Африке, странах постсоветского пространства и на Ближнем Востоке.

«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале «The Last of Us», может стать не такой уж фантастикой», — резюмировал зампред российского Совбеза. 

При этом он предупредил, что, используя полученные в результате исследований новые патогены, Вашингтон сможет создать вблизи российских границ очаги опасных заболеваний человека и животных, замаскировав их при этом под естественные процессы. 

«Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества», — написал Медведев. При этом он отметил, что «в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок».

