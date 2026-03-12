Российская элита стала прятать деньги в частных фондах

Представители российской состоятельной элиты все чаще стали открывать частные фонды в стране, чтобы защитить свои финансы и обеспечить их передачу наследникам, на фоне попыток российских властей получить доступ к заграничным активам. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на московскую юридическую фирму FTL Advisers, которая подсчитала, что в прошлом году число частных фондов в стране выросло на 200% и на сегодня превысило отметку в 600 организаций. Эксперты связали эту тенденцию с изменениями в сфере защиты персональных данных и упрощением процедуры создания таких фондов.

Bloomberg отмечает, что Россия стремится удержать частный капитал внутри страны и хочет побудить состоятельных людей репатриировать свои активы. «Это часть более широкой тенденции. Правительство хочет вернуть капитал богатых людей домой, предоставив им для этого необходимые юридические инструменты», — считает партнер компании FTL Advisers Мария Кукла.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Как пишет издание, эти усилия начались еще в 2018 году, когда Россия создала специальные административные районы с налоговыми льготами в Калининградской и Приморской областях. Затем в 2020 году правительство пересмотрело соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром и Мальтой. Законы, регулирующие деятельность фондов, вступили в силу в 2022 году, а два года спустя власти упростили процедуру регистрации фондов.

По данным Куклы из FTL Advisers, в среднем в новый фонд перечисляется от одного до трех миллиардов рублей. Как правило, это доли в бизнесе, недвижимость и ценные бумаги, но среди активов могут оказаться, например, коллекции произведений искусства.

В то же время Bloomberg добавил, что новая практика не означает, что россияне перестали создавать фонды за границей. Так, по оценкам аналитиков, в прошлом году в ОАЭ было создано от 40 до 50 частных фондов. Отмечается, что российские фонды обычно создаются для управления активами внутри страны, а для активов, находящихся за рубежом, используются отдельные механизмы.