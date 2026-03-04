EN
Эксперты предсказали провал импортозамещения в российской авиации

2 минуты чтения 12:03 | Обновлено: 12:32

Показатель импортозамещения в российской авиаотрасли вместо планового значения 50% к 2030 году достигнет лишь 30%. Об этом со ссылкой на письмо главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в Минэкономразвития пишут «Известия».

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Текущий показатель еще ниже — 19-20%. При этом программа развития российского гражданского авиастроения содержит пункт о необходимости выпускать более 900 самолетов собственного производства в год. С 2022 года ни один полностью импортозамещенный самолет не был выпущен и введен в полноценную эксплуатацию, отмечают журналисты. 

Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев рассказал «Известиям», что за этот период удалось лишь собрать «отдельные опытные образцы» самолетов, которые пока не прошли стадию сертификации. 

Он считает, что импортозамещение проваливается из-за того, что российские разработки застревают в цикле «испытания-доработки-новая сертификация». Тортев отметил, что любое изменение компонентов и оборудования требует прохождения новой сертификации. 

При этом возникают и проблемы при производстве ключевого оборудования для самолетов. Тортев отметил, что количество готовых самолетов МС-21 в два раза превышает количество готовых двигателей для них. Отрасль заявляет о большом количестве самолетов в рамках новой программы (МС-21, импортозамещенный Sukhoi Superjet-100, Ил-114-300, Ту-214), но для организации производства в таких масштабах в стране не хватает специалистов. 

Одновременно снижать высокую долю иностранных самолетов мешают российские авиакомпании — они расконсервируют старые Boeing, а также ремонтируют суда иностранного производства с помощью запчастей с других самолетов. Это позволяет им удерживать такие самолеты в эксплуатации дольше планировавшихся ранее сроков.

«Известия» отмечают, что планы государства, вероятно, придется корректировать уже в этом году — эксперты считают, что с одновременным массовым выпуском самолетов и двигателей для среднемагистральных и малых судов страна не справится.

