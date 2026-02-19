EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Инвестиционного банкира уволили за потребность во сне

2 минуты чтения 21:12

Крупный инвестиционный банк Centerview Partners уволил сотрудницу Кэтрин Шибер из-за того, что девушка попросила позволить ей спать не менее восьми часов в сутки. Сначала отдел кадров согласился на подобные условия, но затем Шибер уволили. Она якобы «не могла выполнять основные должностные функции», сообщает Business Insider.

Тогда бывшая младший аналитик Шибер подала в суд на банк, так как, по мнению девушки, компания допустила дискриминацию, когда уволила ее вскоре после согласования измененного рабочего графика. При этом Шибер соглашалась работать семь дней в неделю и оставаться доступной для звонков 14 часов в сутки.

Дело рассмотрит федеральный суд Нью-Йорка 23 февраля 2026 года. Шибер заявила, что неожиданное увольнение подорвало ее карьеру в инвестиционном банкинге. Она требует от Centerview Partners компенсацию потерянного дохода за несколько лет и возмещение ущерба за пережитый стресс.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Издание отмечает, что Уолл-Стрит известен своими тяжелыми рабочими условиями. Критическим нагрузкам чаще других подвергаются младшие аналитики, которые работают в инвестиционных и банковских компаниях первый год.

«Младшим банкирам, очевидно, не требуется разрешение на то, чтобы ложиться спать, но ожидается, что они будут работать сообща и должным образом общаться с коллегами по команде», — говорится в заявлении Centerview Partners, которое банк составил перед судебным слушанием.

Один из руководителей инвестиционно-банковского подразделения Centerview Тони Ким дал показания в качестве свидетеля. Он заявил, как пишет Business Insider, что младшие банкиры, должны работать от 9 до 17 часов в сутки. К тому же часы их работы непредсказуемы и могут затянуться до раннего утра. 24-часовые рабочие дни, по его словам, возможны, но редки. При этом младшие сотрудники, задействованные в проектах, должны отмечаться перед сном.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине