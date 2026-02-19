Инвестиционного банкира уволили за потребность во сне

Крупный инвестиционный банк Centerview Partners уволил сотрудницу Кэтрин Шибер из-за того, что девушка попросила позволить ей спать не менее восьми часов в сутки. Сначала отдел кадров согласился на подобные условия, но затем Шибер уволили. Она якобы «не могла выполнять основные должностные функции», сообщает Business Insider.

Тогда бывшая младший аналитик Шибер подала в суд на банк, так как, по мнению девушки, компания допустила дискриминацию, когда уволила ее вскоре после согласования измененного рабочего графика. При этом Шибер соглашалась работать семь дней в неделю и оставаться доступной для звонков 14 часов в сутки.

Дело рассмотрит федеральный суд Нью-Йорка 23 февраля 2026 года. Шибер заявила, что неожиданное увольнение подорвало ее карьеру в инвестиционном банкинге. Она требует от Centerview Partners компенсацию потерянного дохода за несколько лет и возмещение ущерба за пережитый стресс.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

Издание отмечает, что Уолл-Стрит известен своими тяжелыми рабочими условиями. Критическим нагрузкам чаще других подвергаются младшие аналитики, которые работают в инвестиционных и банковских компаниях первый год.

«Младшим банкирам, очевидно, не требуется разрешение на то, чтобы ложиться спать, но ожидается, что они будут работать сообща и должным образом общаться с коллегами по команде», — говорится в заявлении Centerview Partners, которое банк составил перед судебным слушанием.

Один из руководителей инвестиционно-банковского подразделения Centerview Тони Ким дал показания в качестве свидетеля. Он заявил, как пишет Business Insider, что младшие банкиры, должны работать от 9 до 17 часов в сутки. К тому же часы их работы непредсказуемы и могут затянуться до раннего утра. 24-часовые рабочие дни, по его словам, возможны, но редки. При этом младшие сотрудники, задействованные в проектах, должны отмечаться перед сном.