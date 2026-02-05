EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские потребители выступили против запрета вейпов

2 минуты чтения 23:00

Объединение потребителей России обратилось в Администрацию президента. Они попросили не давать региональным властям полномочия по запрету продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщают «Ведомости. Правила торговли».

В официальном письме говорится, что региональные запреты так называемых электронных систем доставки никотина могут привести к росту нелегального рынка. А вслед за этим государству станет сложнее контролировать качество выпускаемой никотиносодержащей продукции.

К тому же выборочный запрет в ряде регионов сформирует «лоскутный» рынок: где-то электронные сигареты и вейпы будут разрешены, а где-то, наоборот, местные власти не станут вводить ограничения на их продажу. Это только осложнит регулирование продукции и создаст идеальные условия для теневых продаж товаров с низким качеством.

Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
Общество7 минут чтения

Дело в том, что в ноябре 2025 года Минфин подготовил поправки к законопроекту о лицензировании оборота электронных сигарет, вейпов и табачных изделий. Ведомство хочет, чтобы российские регионы самостоятельно устанавливали запрет на розничную продажу вейпов в течение пяти лет. Таким образом, вейпы могут иметь разный статус легальности в соседних регионах.

Также Объединение потребителей России ссылается на международный опыт. В письме к Администрации президента говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, регулирование оборота вейпов и электронных сигарет действует в 121 стране. И только в 34 из них действует полный запрет.

Все из-за того, что радикальные запретительные меры приводят к расширению нелегальных продаж. Поэтому власти таких стран как ОАЭ и Австралии вынужденно переходят от полного запрета к частичному.

На данный момент в России действует частичный запрет на продажу вейпов, электронных сигареты и жидкостей к ним. Запрещена продажа несовершеннолетним, продажа ниже минимальной цены и продажа вне специализированных магазинов. Оборот российского рынка электронных систем доставки никотина составляет примерно 220 миллиардов рублей. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»