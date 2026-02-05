Российские потребители выступили против запрета вейпов

Объединение потребителей России обратилось в Администрацию президента. Они попросили не давать региональным властям полномочия по запрету продажи электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них, сообщают «Ведомости. Правила торговли».

В официальном письме говорится, что региональные запреты так называемых электронных систем доставки никотина могут привести к росту нелегального рынка. А вслед за этим государству станет сложнее контролировать качество выпускаемой никотиносодержащей продукции.

К тому же выборочный запрет в ряде регионов сформирует «лоскутный» рынок: где-то электронные сигареты и вейпы будут разрешены, а где-то, наоборот, местные власти не станут вводить ограничения на их продажу. Это только осложнит регулирование продукции и создаст идеальные условия для теневых продаж товаров с низким качеством.

Рак легких может развиться не только из-за сигарет Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин Общество 7 минут чтения

Дело в том, что в ноябре 2025 года Минфин подготовил поправки к законопроекту о лицензировании оборота электронных сигарет, вейпов и табачных изделий. Ведомство хочет, чтобы российские регионы самостоятельно устанавливали запрет на розничную продажу вейпов в течение пяти лет. Таким образом, вейпы могут иметь разный статус легальности в соседних регионах.

Также Объединение потребителей России ссылается на международный опыт. В письме к Администрации президента говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, регулирование оборота вейпов и электронных сигарет действует в 121 стране. И только в 34 из них действует полный запрет.

Все из-за того, что радикальные запретительные меры приводят к расширению нелегальных продаж. Поэтому власти таких стран как ОАЭ и Австралии вынужденно переходят от полного запрета к частичному.

На данный момент в России действует частичный запрет на продажу вейпов, электронных сигареты и жидкостей к ним. Запрещена продажа несовершеннолетним, продажа ниже минимальной цены и продажа вне специализированных магазинов. Оборот российского рынка электронных систем доставки никотина составляет примерно 220 миллиардов рублей.