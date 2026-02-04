Планировавшего убийство Трампа мужчину приговорили к пожизненному заключению

Федеральный суд США во Флориде приговорил 59-летнего Райана Рута к пожизненному сроку. Мужчину признали виновным в покушении на убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.
Присяжные признали Рута виновным еще в сентябре 2025 года. Они совещались менее трех часов, а после оглашения обвинительного приговора Рут попытался ударить себя шариковой ручкой в шею. Однако судебная охрана быстро отреагировала и скрутила мужчине руки.
Дополнительно к пожизненному сроку суд назначил Руту семь лет тюремного заключения по одному из обвинений, связанному с применением огнестрельного оружия. Изначально Рут самостоятельно представлял себя в суде, но в декабре 2025 года он решил обратиться за помощью к адвокату, поэтому судья согласился перенести итоговое заседание.
Адвокат настаивал на том, что его подзащитному скоро исполнится 60 лет, поэтому суд может вынести более справедливый приговор: 20 лет заключения вместо пожизненного срока. Сам Рут вину не признал и не согласился с мнением обвинительной стороны.
По данным следствия, мужчина потратил несколько недель, чтобы подготовиться к убийству Трампа. Он приобрел огнестрельное оружие со спиленным серийным номером и выбрал место, откуда можно было удобно произвести прицельный выстрел.
Рут поджидал тогдашнего кандидата в президенты Трампа в кустах недалеко от загородного клуба в Уэст-Палм-Бич, где тот любил играть в гольф. Однако прежде чем прицелиться из винтовки, стрелка заметили сотрудник секретной службы и сразу же открыл огонь. Тогда Рут, как отмечает AP News, бросил оружие, не сделав ни единого выстрела, и убежал.
«Всего на шесть миллиметров назад, и нам не пришлось бы иметь дело со всей этой неразберихой, которая ждала нас впереди. Но я всегда терплю неудачу во всем (как обычно)», — написал Рут в ходатайстве о предоставлении адвоката, отмечает издание.
Трамп, в свою очередь, заявил, что федеральный суд США вынес справедливое решение, отправив в тюрьму по-настоящему злого мужчину «со злодейскими умыслами».