EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Планировавшего убийство Трампа мужчину приговорили к пожизненному заключению

2 минуты чтения 21:31 | Обновлено: 22:33
Планировавшего убийство Трампа мужчину приговорили к пожизненному заключению

Федеральный суд США во Флориде приговорил 59-летнего Райана Рута к пожизненному сроку. Мужчину признали виновным в покушении на убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

Присяжные признали Рута виновным еще в сентябре 2025 года. Они совещались менее трех часов, а после оглашения обвинительного приговора Рут попытался ударить себя шариковой ручкой в шею. Однако судебная охрана быстро отреагировала и скрутила мужчине руки.

Дополнительно к пожизненному сроку суд назначил Руту семь лет тюремного заключения по одному из обвинений, связанному с применением огнестрельного оружия. Изначально Рут самостоятельно представлял себя в суде, но в декабре 2025 года он решил обратиться за помощью к адвокату, поэтому судья согласился перенести итоговое заседание.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Адвокат настаивал на том, что его подзащитному скоро исполнится 60 лет, поэтому суд может вынести более справедливый приговор: 20 лет заключения вместо пожизненного срока. Сам Рут вину не признал и не согласился с мнением обвинительной стороны.

По данным следствия, мужчина потратил несколько недель, чтобы подготовиться к убийству Трампа. Он приобрел огнестрельное оружие со спиленным серийным номером и выбрал место, откуда можно было удобно произвести прицельный выстрел. 

Рут поджидал тогдашнего кандидата в президенты Трампа в кустах недалеко от загородного клуба в Уэст-Палм-Бич, где тот любил играть в гольф. Однако прежде чем прицелиться из винтовки, стрелка заметили сотрудник секретной службы и сразу же открыл огонь. Тогда Рут, как отмечает AP News, бросил оружие, не сделав ни единого выстрела, и убежал.

«Всего на шесть миллиметров назад, и нам не пришлось бы иметь дело со всей этой неразберихой, которая ждала нас впереди. Но я всегда терплю неудачу во всем (как обычно)», — написал Рут в ходатайстве о предоставлении адвоката, отмечает издание.

Трамп, в свою очередь, заявил, что федеральный суд США вынес справедливое решение, отправив в тюрьму по-настоящему злого мужчину «со злодейскими умыслами».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Martin County Sheriff's Office / Fox News

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»