Планировавшего убийство Трампа мужчину приговорили к пожизненному заключению

Федеральный суд США во Флориде приговорил 59-летнего Райана Рута к пожизненному сроку. Мужчину признали виновным в покушении на убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

Присяжные признали Рута виновным еще в сентябре 2025 года. Они совещались менее трех часов, а после оглашения обвинительного приговора Рут попытался ударить себя шариковой ручкой в шею. Однако судебная охрана быстро отреагировала и скрутила мужчине руки.

Дополнительно к пожизненному сроку суд назначил Руту семь лет тюремного заключения по одному из обвинений, связанному с применением огнестрельного оружия. Изначально Рут самостоятельно представлял себя в суде, но в декабре 2025 года он решил обратиться за помощью к адвокату, поэтому судья согласился перенести итоговое заседание.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

Адвокат настаивал на том, что его подзащитному скоро исполнится 60 лет, поэтому суд может вынести более справедливый приговор: 20 лет заключения вместо пожизненного срока. Сам Рут вину не признал и не согласился с мнением обвинительной стороны.

По данным следствия, мужчина потратил несколько недель, чтобы подготовиться к убийству Трампа. Он приобрел огнестрельное оружие со спиленным серийным номером и выбрал место, откуда можно было удобно произвести прицельный выстрел.

Рут поджидал тогдашнего кандидата в президенты Трампа в кустах недалеко от загородного клуба в Уэст-Палм-Бич, где тот любил играть в гольф. Однако прежде чем прицелиться из винтовки, стрелка заметили сотрудник секретной службы и сразу же открыл огонь. Тогда Рут, как отмечает AP News, бросил оружие, не сделав ни единого выстрела, и убежал.

«Всего на шесть миллиметров назад, и нам не пришлось бы иметь дело со всей этой неразберихой, которая ждала нас впереди. Но я всегда терплю неудачу во всем (как обычно)», — написал Рут в ходатайстве о предоставлении адвоката, отмечает издание.

Трамп, в свою очередь, заявил, что федеральный суд США вынес справедливое решение, отправив в тюрьму по-настоящему злого мужчину «со злодейскими умыслами».