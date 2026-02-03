СМИ: священники РПЦ начали приходить в российские школы с рассказами о недопустимости секса до брака

Священники Русской православной церкви (РПЦ) активно включились в репродуктивную пропаганду в российских школах, рассказали «Верстка» и проект «Не норма».

Авторы материала проанализировали миллионы постов в школьных пабликах во «ВКонтакте» и обнаружили упоминания священников в 1768 публикациях с 2021-го по 2025 год. За этот период представители РПЦ 99 раз упоминались в контексте абортов и 174 раза — в контексте целомудрия.

«Священник говорил с ребятами об отношении мужчины и женщины, целомудрии, о христианских семейных традициях. Такие разговоры с молодыми людьми крайне необходимы в наши дни, когда размыты семейные ценности, пропагандируется свободная любовь и потребительское отношение к жизни», — описывала в 2024 году встречу школьников со священником школа в Ставропольском крае.

Священники рассказывают школьникам о сексе с точки зрения христианской морали и объясняют, что вступать в половые отношения до брака нельзя, отметили «Верстка» и «Не норма».

Помимо этого, представители РПЦ называют прерывание беременности убийством. «Сделав аборт, женщина наносит себе рану и уже никогда не будет счастливой», — говорил иерей ученикам школы в Рязанской области.

Также священники готовят подростков к созданию многодетной семьи. «Верстка» и «Не норма» насчитали около тысячи постов с упоминанием РПЦ и слова «многодетность».

Помимо священников в школы также приходят представители православных некоммерческих организаций, а также активисты «Русской общины, говорится в материале. Источник «Верстки» рассказал, что такие организации сами предлагают учебным заведениям свои «просветительские» мероприятия.