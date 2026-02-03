EN
Экономика

Россиянам предложили отказаться от всех трат ради «челленджа»

2 минуты чтения 01:01

Министерство финансов Карелии придумало челлендж, которое назвало «Февраль без трат». Ведомство предложило россиянам экономить на всем, кроме еды и трат на коммунальные платежи. Жители Карелии инициативу встретили с раздражением, сообщает «7×7».

По мнению чиновников, экономию можно превратить в игру, если правильно расставить приоритеты и цели. Так, жителям Карелии на месяц предложили отказаться от «необязательных расходов» — покупки одежды, поездок на такси, посещений кафе и «развлечений вроде кино».

«Они в курсе, что большой процент населения давно и на постоянной основе вынужден отказывать себе во многом?» — приводит комментарий одного из пользователей издание The Moscow Times.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Другие люди писали, что и так не ходят по ресторанам, а единственное, что они могут сократить — это расходы на ипотеку, коммунальные платежи и питание. После возмущенных комментариев Минфин Карелии пост в VK сначала отредактировал, а затем и вовсе удалил.

На «челлендж», придуманный Минфином, отреагировал глава республики Артур Парфенчиков. Он назвал «челлендж» Минфина бездушным и неуместным, после чего поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов 

«Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!» — заявил Парфенчиков.

В свою очередь глава партии «Яблока» в Карелии Эмилия Слабунова напомнила, что для большей части жителей республики экономия — не игра, а образ жизни.

По данным РИА «Новости», Республика Карелия по качеству жизни находится на 67-м месте среди 85 российских регионов. Рейтинг строится на основе материального благополучия жителей, охват населения здоровым образом жизни.

