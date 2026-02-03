Родственницы поучаствовали в подрыве сотрудника оборонного НИИ

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на четыре месяца сроки содержания под стражей сестрам Полине и Нине Бескурниковым. Девушек обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, сообщает «Коммерсантъ».

Сестер задержали еще 2 декабря после того, как в Новой Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Он принадлежал доктору физико-математических наук Максиму Ладугину. Молодой ученый работал в НИИ «Полюс» и получил в 2024 году премию правительства Москвы. Он разработал полупроводниковые наноструктуры, на основе которых могут быть созданы мощные лазерные излучатели нового поколения.

Позже следствие установило, что под днище автомобиля заложили полкилограмма взрывчатки. Злоумышленники намеревались взорвать Ладугина, но бомба сработала раньше времени — ученый не пострадал, сгорел только Land Cruiser.

При этом, как полагает обвинение, в покушении на убийство были замешаны сразу четыре человека, среди которых числились и сестры Бескурниковы. На девушек, по версии следствия, вышли пока неустановленные преступники, «очевидно связанные с украинскими спецслужбами». Они предложили сестрам за денежное вознаграждение забрать тайник. Его содержимое нужно было потом передать «по цепочке».

На этом роль девушек в преступлении заканчивалась. Они якобы передали бомбу менеджеру одной из компаний Светланы Брыксиной, еще одной подозреваемой в деле. Та доставила ее студенту колледжа Алану Гурзибееву. Тогда как именно молодой человек, как полагает следствие, и выступил основным исполнителем преступления: установил адреса руководителей НИИ «Полюс», следил за ними и в итоге заминировал машину Ладугина.

Адвокаты обвиняемых обжаловали их арест и указали, что Полина и Нина Бескурниковы были введены в заблуждение и даже не знали о фактических обстоятельствах дела. К тому же, по мнению защиты, роль девушек в самом преступлении была малозначительной, о чем они «правдиво рассказали на допросе».

Научно-исследовательский институт «Полюс» занимается разработками в области квантовой электроники. В том числе производит системы высокоточного артиллерийского оружия с лазерным наведением. После военного вторжения России в Украину институт внесли под международные санкции Евросоюза и США.