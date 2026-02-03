EN
Общество

Пациентка впервые получила лицо от донора после эвтаназии

2 минуты чтения 21:19

В больнице испанского города Барселона впервые в мире пересадили женщине лицо донора, который решился на процедуру ассистированного ухода из жизни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Операция прошла осенью 2025 года в больнице Валь дʼЭброн, но известно о ней стало только после конференции, которая состоялась в понедельник, 2 февраля. Пересадку кожи, мышц, сосудов и нервов осуществляли около сотни специалистов, включая психиатров и иммунологов, рассказали в клинике.

Реципиенткой стала женщина по имени Карме — ее фамилия не разглашается. Она страдала от некроза тканей лица из-за бактериальной инфекции, развившейся после укуса насекомого на Канарских островах. Заболевание нарушило способность женщины говорить, есть и видеть, отмечается в материале.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

«Когда я смотрюсь в зеркало дома, я думаю, что становлюсь похожей на себя», — сказала Карме на пресс-конференции, добавив, что она успешно восстанавливается после операции. Ожидается, что в итоге лицо женщины будет способно не только выполнять жизненно важные функции, но и выражать эмоции с помощью мимики.

Данных о доноре не приводится. Известно только, что она согласилась пожертвовать свое лицо и некоторые органы перед тем, как решилась на процедуру ассистированного ухода из жизни. В таком случае врач только предоставляет, но не вводит препарат, приводящий к смерти пациента.

Благодаря тому, что дата ухода донора из жизни была известна заранее, врачи смогли заранее подготовиться к операции, что значительно ее облегчило. Как отметило Reuters, для пересадки лица необходимо, чтобы у двух человек совпадали пол, группа крови и размер головы.

Больница Валь дʼЭброн — один из мировых лидеров в области трансплантации органов. Около половины из 6300 подобных операций, проведенных в Испании в 2025 году, сделали врачи именно этой клиники. Также именно они в 2010 году впервые провели первую в мире полную пересадку лица.

Ассистированный уход из жизни был легализован в 2021 году. В 2025-м процедурой воспользовались 426 человек, отметило Reuters.

Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
