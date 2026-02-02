EN
Общество

СМИ: больницу эвакуировали из-за снаряда времен Первой мировой в прямой кишке пациента

2 минуты чтения 20:04

Больницу во французском городе Тулуза эвакуировали из-за снаряда времен Первой мировой войны, который хирурги достали из ануса пациента. Об этом сообщило Le Figaro.

Мужчина обратился в отделение неотложной помощи больницы Рангей с жалобами на боли в прямой кишке в ночь с 31 января на 1 февраля, говорится в материале. Он рассказал, что ввел себе в анальное отверстие предмет, но не уточнил, какой именно.

Пациента экстренно прооперировали. По данным источников Le Figaro, хирурги извлекли снаряд времен Первой мировой войны длиной около 16 сантиметров и шириной четыре сантиметра.

Поняв, что это за объект, медперсонал вызвал полицию, а те, прибыв на место около 1:40, запросили помощи саперов. Взрывотехники создали «зону безопасности» для обезвреживания снаряда.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Выяснилось, что боеприпас, датированный 1918 годом, «не был взрывоопасен». Прокуратура Франции возбудила уголовное дело о хранении боеприпасов категории A, то есть запрещенных для свободного оборота гражданскими лицами.

Собеседник Le Figaro рассказал, что пациента больницы, у которого обнаружили снаряд, намерены допросить в ближайшие дни, чтобы он объяснил, откуда у него такой боеприпас.

При этом прокуратура Тулузы не будет продолжать это дело, добавил источник. По его словам, раз снаряд был обезврежен, значит, нарушения закона не было. Больница Рангей отказалась комментировать произошедшее.

До сих пор неизвестно, добровольно ли мужчина ввел боеприпас в свое анальное отверстие, отметило издание La Dépêche du Midi. Среди версий, которые рассматривают правоохранительные органы, журналисты назвали участие пациента в секс-вечеринках с использованием наркотических веществ.

Горящие новости
