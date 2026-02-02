EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: семья Путина получила контроль над рекламным гигантом и десятками СМИ

2 минуты чтения 14:30

Двоюродная племянница Владимира Путина Вера Подгузова вышла замуж за главу медиахолдинга MAER Константина Майора. Теперь их семья контролирует десятки СМИ, например, «Новые Известия» и «Росбалт». Об этом пишет «Агентство». 

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Сама Подгузова является вице-президентом банка ПСБ, который в материале назван опорным банком гособоронзаказа. Сам MAER за время отношений Подгузовой и Майора стал крупным игроком на рынке, а СМИ называют его владельцем «крупнейшей высокотехнологичной цифровой сети рекламных поверхностей», сообщают журналисты. 

«Агентство» отмечает, что стремительный рост MAER начался после знакомства Майора с будущей женой. Еще в 2022 году рекламные площади MAER составляли восемь тысяч квадратных метров, а концу 2025 года — 68 тысяч квадратных метров. 

В начале 2025 года холдинг получил контроль над несколькими важными СМИ, например, над федеральной газетой «Новые Известия» и петербургским порталом «Росбалт», пишут журналисты. Это произошло благодаря приобретению активов медиахолдинга 1MI экс-директора «Ленфильма» Федора Щербакова, который был заочно арестован по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. 

Всего же в холдинг входят еще 23 региональных СМИ, а также группы в соцсетях. Их общий охват составляет 7,7 миллиона человек, отмечает «Агентство». За последние несколько лет выручка основного юрлица холдинга ООО «Маер Групп» увеличилась в 2,7 раза — с 2,2 миллиарда рублей в 2022 году до 6,1 миллиарда рублей в 2024 году. 

Журналисты считают, что отношения между Подгузовой и Майором длятся уже несколько лет. Уже весной 2023 года они дважды вместе летали в Дубай, в апреле 2024 года Майор развелся со своей предыдущей женой, через месяц с супругом развелась и Подгузова. Сейчас она публично использует его фамилию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть