СМИ: семья Путина получила контроль над рекламным гигантом и десятками СМИ

Двоюродная племянница Владимира Путина Вера Подгузова вышла замуж за главу медиахолдинга MAER Константина Майора. Теперь их семья контролирует десятки СМИ, например, «Новые Известия» и «Росбалт». Об этом пишет «Агентство».

Сама Подгузова является вице-президентом банка ПСБ, который в материале назван опорным банком гособоронзаказа. Сам MAER за время отношений Подгузовой и Майора стал крупным игроком на рынке, а СМИ называют его владельцем «крупнейшей высокотехнологичной цифровой сети рекламных поверхностей», сообщают журналисты.

«Агентство» отмечает, что стремительный рост MAER начался после знакомства Майора с будущей женой. Еще в 2022 году рекламные площади MAER составляли восемь тысяч квадратных метров, а концу 2025 года — 68 тысяч квадратных метров.

В начале 2025 года холдинг получил контроль над несколькими важными СМИ, например, над федеральной газетой «Новые Известия» и петербургским порталом «Росбалт», пишут журналисты. Это произошло благодаря приобретению активов медиахолдинга 1MI экс-директора «Ленфильма» Федора Щербакова, который был заочно арестован по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

Всего же в холдинг входят еще 23 региональных СМИ, а также группы в соцсетях. Их общий охват составляет 7,7 миллиона человек, отмечает «Агентство». За последние несколько лет выручка основного юрлица холдинга ООО «Маер Групп» увеличилась в 2,7 раза — с 2,2 миллиарда рублей в 2022 году до 6,1 миллиарда рублей в 2024 году.

Журналисты считают, что отношения между Подгузовой и Майором длятся уже несколько лет. Уже весной 2023 года они дважды вместе летали в Дубай, в апреле 2024 года Майор развелся со своей предыдущей женой, через месяц с супругом развелась и Подгузова. Сейчас она публично использует его фамилию.