EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Два пациента с оспой обезьян поступили в больницу Подмосковья

2 минуты чтения 13:41

Администрация Домодедовской больницы отчиталась о первых в 2026 году заболевших оспой обезьян в московском регионе. Об этом написала сама больница в своем телеграм-канале, а также агентство «Москва 24» со ссылкой на ее главврача Андрея Осипова.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Впервые о госпитализации пациента с признаками этого заболевания больница рассказала вечером 31 января. В публикации отмечалось, что уже распространенная СМИ информация об обнаружении оспы обезьян у двоих людей не соответствовала действительности — в учреждение доставили одного человека с признаками болезни, которая на тот момент была еще не подтверждена.

Спустя сутки больница заявила, что диагноз подтвердился. Состояние пациента при этом оценивалось как удовлетворительное, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое должно было выявить источник заражения, а также определить круг контактов заболевшего.

2 февраля «Москва 24» сообщила, что в больницу поступил второй зараженный. Он контактировал с первым — расследование и установление контактов при этом все еще продолжается.

В телеграм-канале больницы отмечается, что передача оспы обезьян человеку происходит при контакте с дикими животными, разделке туш и употреблении мяса и его продуктов без необходимой термической обработки.

От человека к человеку заболевание передается при поцелуе, сексуальном контакте, при родах. При этом заразиться им можно и воздушно-капельным путем, но для этого необходимо, чтобы носитель болезни имел очаги поражения в горле или на слизистых оболочках рта.

Вирус оспы обезьян близок к вирусу черной оспы, однако является гораздо менее летальным, отмечали в Би-би-си. Обычное протекание болезни можно сравнить с ветрянкой, однако в некоторых очагах его распространения в Африке смертность достигала 10%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть