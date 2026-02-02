Два пациента с оспой обезьян поступили в больницу Подмосковья

Администрация Домодедовской больницы отчиталась о первых в 2026 году заболевших оспой обезьян в московском регионе. Об этом написала сама больница в своем телеграм-канале, а также агентство «Москва 24» со ссылкой на ее главврача Андрея Осипова.

Впервые о госпитализации пациента с признаками этого заболевания больница рассказала вечером 31 января. В публикации отмечалось, что уже распространенная СМИ информация об обнаружении оспы обезьян у двоих людей не соответствовала действительности — в учреждение доставили одного человека с признаками болезни, которая на тот момент была еще не подтверждена.

Спустя сутки больница заявила, что диагноз подтвердился. Состояние пациента при этом оценивалось как удовлетворительное, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое должно было выявить источник заражения, а также определить круг контактов заболевшего.

2 февраля «Москва 24» сообщила, что в больницу поступил второй зараженный. Он контактировал с первым — расследование и установление контактов при этом все еще продолжается.

В телеграм-канале больницы отмечается, что передача оспы обезьян человеку происходит при контакте с дикими животными, разделке туш и употреблении мяса и его продуктов без необходимой термической обработки.

От человека к человеку заболевание передается при поцелуе, сексуальном контакте, при родах. При этом заразиться им можно и воздушно-капельным путем, но для этого необходимо, чтобы носитель болезни имел очаги поражения в горле или на слизистых оболочках рта.

Вирус оспы обезьян близок к вирусу черной оспы, однако является гораздо менее летальным, отмечали в Би-би-си. Обычное протекание болезни можно сравнить с ветрянкой, однако в некоторых очагах его распространения в Африке смертность достигала 10%.