Экономика

Экономисты зафиксировали начало банковского кризиса в России

2 минуты чтения 22:17 | Обновлено: 23:10

Система раннего оповещения зафиксировала совпадение сразу нескольких факторов, указывающих на старт банковского кризиса в стране. Правда, экономисты дополняют, что кризис этот пока «умеренный», следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Последние пять месяцев система анализа ЦМАКП предсказывала возникновение экономической рецессии в России. Эксперты связывают надвигающийся кризис с экстремальным укреплением рубля и высокими процентными ставками. Данная совокупность, по их мнению, создает «исключительно жесткие монетарные условия для функционирования отечественного бизнеса».

В докладе объясняют, что банковский кризис начинается, если реализуется хотя бы одно из условий: доля проблемных активов банковской системы превышает 10%; клиенты изымают со счетов значительную долю средств; для предотвращения последствий государство проводит вынужденная национализацию более 10% банков.

Вместе с этим система раннего оповещения ЦМАКП фиксирует высокие риски возникновения эффекта «бегства вкладчиков». И чем сильнее будет укрепляться кризисное состояние банковской сферы, тем эти процессы будут чаще выходить «на поверхность».

В докладе отмечается, что несколько прогнозов ЦМАКП уже сбылись. Так, возникновение системного банковского кризиса до декабря 2026 года реализовался. Равно как и появление системных кредитных рисков. А вот риск начала экономической рецессии до декабря 2026 года в докладе оценивают как высокий. Точно такой же прогноз дают и насчет риска ликвидности.

Ранее стало известно, что ожидания представителей промышленной отрасли России заметно ухудшились. Индекс промышленного оптимизма в 2025 году опустился до худшего уровня со времен кризиса 2009 года.

