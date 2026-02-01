СМИ: желание сделать евро мировой резервной валютой поставило под угрозу экономику ЕС

Стремительный рост курса евро поставил под угрозу европейскую экономику и заставил европейских политиков задуматься о недостатках преследуемой ими цели сделать евро мировой резервной валютой вместо доллара. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что статус мировой резервной валюты подразумевает, что именно в ней осуществляется большая часть мировой торговли и в ней правительства стран мира хранят большую часть своих валютных резервов. При этом правительства и инвесторы не будут держать евро, если он не будет сильным и не будет гарантированно оставаться таковым долгое время.

В то же время сильный евро угрожает ориентированной на экспорт модели роста крупнейшей экономики Европы, Германии. «Я уже довольно давно с обеспокоенностью наблюдаю за динамикой курса доллара. Курс доллара представляет собой значительную дополнительную нагрузку на немецкую экспортную отрасль», — заявил на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц опасается, что укрепление евро сделает европейский экспорт слишком дорогим для иностранных покупателей, которые будут искать более дешевые товары в других местах, а это нанесет ущерб экономике ЕС.

Кроме того, высокий курс евро вызывает обеспокоенность не только у европейских правительств, но и у руководства европейского Центробанка. После того, как курс евро превысил отметку в 1,2 доллара, банкиры начали предупреждать, что им, возможно, придется принять меры, чтобы предотвратить падение уровня инфляции ниже 2%.

Politico отмечает, что в последние несколько лет европейские экспортеры находятся в застое из-за высоких внутренних производственных издержек, дешевой китайской продукции и недавно введенных торговых пошлин США. При этом в европейской экономике наблюдается профицит, а повышение цен на товары из ЕС может произойти «в самый неподходящий момент», пишет издание.