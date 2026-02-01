EN
Экономика

СМИ: желание сделать евро мировой резервной валютой поставило под угрозу экономику ЕС

2 минуты чтения 10:03 | Обновлено: 10:52

Стремительный рост курса евро поставил под угрозу европейскую экономику и заставил европейских политиков задуматься о недостатках преследуемой ими цели сделать евро мировой резервной валютой вместо доллара. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что статус мировой резервной валюты подразумевает, что именно в ней осуществляется большая часть мировой торговли и в ней правительства стран мира хранят большую часть своих валютных резервов. При этом правительства и инвесторы не будут держать евро, если он не будет сильным и не будет гарантированно оставаться таковым долгое время.

В то же время сильный евро угрожает ориентированной на экспорт модели роста крупнейшей экономики Европы, Германии. «Я уже довольно давно с обеспокоенностью наблюдаю за динамикой курса доллара. Курс доллара представляет собой значительную дополнительную нагрузку на немецкую экспортную отрасль», — заявил на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Мерц опасается, что укрепление евро сделает европейский экспорт слишком дорогим для иностранных покупателей, которые будут искать более дешевые товары в других местах, а это нанесет ущерб экономике ЕС.

Кроме того, высокий курс евро вызывает обеспокоенность не только у европейских правительств, но и у руководства европейского Центробанка. После того, как курс евро превысил отметку в 1,2 доллара, банкиры начали предупреждать, что им, возможно, придется принять меры, чтобы предотвратить падение уровня инфляции ниже 2%.

Politico отмечает, что в последние несколько лет европейские экспортеры находятся в застое из-за высоких внутренних производственных издержек, дешевой китайской продукции и недавно введенных торговых пошлин США. При этом в европейской экономике наблюдается профицит, а повышение цен на товары из ЕС может произойти «в самый неподходящий момент», пишет издание.

