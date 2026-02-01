EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Женщины подсели на пересадку бровей

2 минуты чтения 12:43

Американские пластические хирурги рассказали, что в последнее время среди женщин набирает популярность процедура пересадки бровей. Обычно ее делают женщины, которые чрезмерно выщипывали брови в 1990-х и 2000-х года и теперь хотят получить более густые брови, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, эта процедура проводится под местной анестезией, а ее стоимость может доходить до 18 тысяч долларов. Отмечается, что при правильном выполнении результаты выглядят естественно и сохраняются надолго, хотя в некоторых случаях через несколько лет может потребоваться коррекция. Однако, как пишет The Washington Post, пересаженные волоски растут гораздо быстрее, чем обычные брови, поэтому их нужно еженедельно подстригать. 

Согласно данным RealSelf, цифровой платформы, где потребители ищут поставщиков эстетических услуг, количество просмотров страниц, посвященных пересадке бровей, выросло почти в 10 раз с 2022 по 2024 год. По словам пластического хирурга Джейсона Шампаня, интерес к процедуре сильно вырос четыре года назад, когда знаменитости стали открыто о ней говорить. Например, модель Крисси Тайген и писательница Робин Макгроу публично высказывали свои восторги после пересадки.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Трансплантация бровей получила распространение в начале 1900-х годов, когда врачи брали «полоски» волос с донорского участка на коже головы и пересаживали их на брови. Сейчас хирурги пересаивают отдельные волоски, а после процедур пациентам нельзя прикасаться к бровям и нормально умываться в течение недели.

В зависимости от используемой техники, по меньшей мере половина из 200–375 пересаженных волос выпадает в течение шести недель, и если операция прошла успешно, они начинают отрастать через три-четыре месяца. Как рассказал хирург Марк Дауэр, 70–90% пересаженных волос приживаются, при этом некоторые трансплантаты отторгаются из-за предыдущих рубцов или сопутствующих заболеваний. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть