Женщины подсели на пересадку бровей

Американские пластические хирурги рассказали, что в последнее время среди женщин набирает популярность процедура пересадки бровей. Обычно ее делают женщины, которые чрезмерно выщипывали брови в 1990-х и 2000-х года и теперь хотят получить более густые брови, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, эта процедура проводится под местной анестезией, а ее стоимость может доходить до 18 тысяч долларов. Отмечается, что при правильном выполнении результаты выглядят естественно и сохраняются надолго, хотя в некоторых случаях через несколько лет может потребоваться коррекция. Однако, как пишет The Washington Post, пересаженные волоски растут гораздо быстрее, чем обычные брови, поэтому их нужно еженедельно подстригать.

Согласно данным RealSelf, цифровой платформы, где потребители ищут поставщиков эстетических услуг, количество просмотров страниц, посвященных пересадке бровей, выросло почти в 10 раз с 2022 по 2024 год. По словам пластического хирурга Джейсона Шампаня, интерес к процедуре сильно вырос четыре года назад, когда знаменитости стали открыто о ней говорить. Например, модель Крисси Тайген и писательница Робин Макгроу публично высказывали свои восторги после пересадки.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

Трансплантация бровей получила распространение в начале 1900-х годов, когда врачи брали «полоски» волос с донорского участка на коже головы и пересаживали их на брови. Сейчас хирурги пересаивают отдельные волоски, а после процедур пациентам нельзя прикасаться к бровям и нормально умываться в течение недели.

В зависимости от используемой техники, по меньшей мере половина из 200–375 пересаженных волос выпадает в течение шести недель, и если операция прошла успешно, они начинают отрастать через три-четыре месяца. Как рассказал хирург Марк Дауэр, 70–90% пересаженных волос приживаются, при этом некоторые трансплантаты отторгаются из-за предыдущих рубцов или сопутствующих заболеваний.