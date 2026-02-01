EN
Экономика

Советник главы «Роснефти» предсказал кризис мировой экономики

2 минуты чтения 14:42

Бывший советский и российский разведчик и советник президента «Роснефти» Андрей Безруков в интервью на авторском ютуб-канале Виктора Зубика «Smarent Pro недвижимость» заявил, что мировая экономика скоро столкнется с кризисом.

По его словам, сейчас стоимость многих рынков, от золота до рынков капитала, взлетели. «По опыту понимаю, и статистика такова, что когда уже последний лох несет последние деньги для того, чтобы вложить в искусственный интеллект, мы понимаем, что будет дальше… Когда все начнут говорить об этом, и кто-то крикнет первым: “Король, ты голый”, — дальше все обвалится», — утверждает Безруков.

Он добавил, что мир уже близок к такой ситуации из-за переоцененных рынков. По его словам, это сильно ударит по западной экономике и в том числе по экономике России, поскольку цены на нефть и другие полезные ископаемые начнут падать.

При этом Безруков считает, что России «повезло», поскольку за последние несколько лет страна стала меньше зависеть от рынка капитала, который «является самым динамичным с точки зрения удара по благосостоянию».

«Нас отрезали от него, здесь любые скачки, любые падения будут не настолько уже влиять. Наша проблема в том, что нам надо выстраивать индустриальный потенциал. Нам надо возрождать нашу производящую экономику. Наша проблема в том, что мы были ресурсной экономикой, так дальше жить нельзя», — считает Безруков.

Он видит две проблемы российской экономики: первая — необходимость научиться производить большинство продукции самостоятельно вне зависимости от международных рынков. Вторая — отсутствие среднего класса и разделение страны на богатых и бедных из-за того, что нет индустриальной экономики. Безруков назвал возрождение экономического потенциала России возрождением ее «политического здоровья», которое подразумевает политический диалог со средним классом.

