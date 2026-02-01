Названы лучшие города для запуска стартапа

Консалтинговая фирма Multipolitan, специализирующаяся на вопросах миграции и релокации, составила рейтинг городов, наиболее благоприятных для запуска и развития стартапов. На это обратил внимание TimeOut.

«В современной экономике города, а не страны, являются настоящими рубежами инноваций. Это экосистемы, где концентрируются таланты, циркулирует капитал, а идеи обретают физическую форму», — говорится в предисловии к рейтингу.

Аналитики отметили, что стартапы так же значимы в плане экосистемы города, как его инфраструктура или ВВП, а города, которые не привлекают основателей стартапов, рискуют превратиться в «музей своих прошлых успехов». При составлении рейтинга его авторы опирались на такие показатели, как предпринимательская активность, инновации, развитие талантов и гибкость бизнеса.

Согласно результатам, в тройку городов-лидеров для запуска и развития стартапов вошли Сан-Франциско, Цюрих и Дубай. Комментируя эти данные, аналитики отметили, что лидер списка сочетает в себе «беспрецедентный объем венчурного капитала, высокую концентрацию стартапов и зрелую инновационную экосистему, поддерживаемую мощной цифровой и кадровой инфраструктурой».

В десятку лучших городов также вошли Сингапур, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сеул, Лондон, Гонконг и Париж. Далее в списке идут Торонто, Стокгольм, Токио, Амстердам, Мельбурн, Шанхай, Осло, Пекин, Варшава и Мадрид.

Отмечается, что американские города по-прежнему сохраняют лидерские позиции благодаря развитым рынкам венчурного капитала и разветвленным сетям стартапов, но их индекс снижается из-за низкого уровня качества жизни. В то же время европейские города могут быть привлекательными для открытия стартапов благодаря стабильности, комфортным условиям жизни и институциональной надежности, а не за счет масштабов инвестиций или потока сделок.