EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Фотографию группы Queen признали «пропагандой ЛГБТ»

2 минуты чтения 19:17
Фотографию группы Queen признали «пропагандой ЛГБТ»

Московский городской суд оштрафовал 22-летнего москвича Давида Гевондяна за публикацию на личной странице в VK. Молодой человек выложил фотографию участников музыкальной группы Queen, переодетых в женские вещи, сообщает «Верстка». 

Заседание в суде первой инстанции прошло еще в марте 2025 года, но Гевондян с обвинительным вердиктом не согласился, подав жалобу. Как отмечает издание, парень пытался убедить суд, что снимки мужчин в женской одежде не являются «пропагандой ЛГБТ». К тому же на фотографии была запечатлены музыканты перед  съемками клипа на песню «I Want to Break Free». 

«Размещение на сайте фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду не имеет под собой какой-либо музыкальной подоплеки с учетом общего смысла, распространяемой Гевондяном Д. М. информации», — указал суд, не согласившись с доводами молодого человека и признав его виновным в административном правонарушении.

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
Общество6 минут чтения

В решение суда также говорится, что фотографии несут «угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны». К тому же действия  Гевондяна судья расценил как пропаганду, так как они «искажают» представление об отношениях между мужчиной и женщиной, «разрушая семейные ценности».

Всего на молодого человека, как отмечает «Верстка», завели четыре дела об административных правонарушениях. Три из них связаны с «пропагандой ЛГБТ». В судебных материалах сумма штрафа не разглашается, но по закону она может доходить до 200 тысяч рублей. Еще одно правонарушение касалось «демонстрации экстремистской символики». Гевондяна арестовывали на десять суток за показ флага Украинской повстанческой армии. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:постер клипа на песню «I Want to Break Free»

Посмотрите другие материалы

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке