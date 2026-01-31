Фотографию группы Queen признали «пропагандой ЛГБТ»

Московский городской суд оштрафовал 22-летнего москвича Давида Гевондяна за публикацию на личной странице в VK. Молодой человек выложил фотографию участников музыкальной группы Queen, переодетых в женские вещи, сообщает «Верстка».

Заседание в суде первой инстанции прошло еще в марте 2025 года, но Гевондян с обвинительным вердиктом не согласился, подав жалобу. Как отмечает издание, парень пытался убедить суд, что снимки мужчин в женской одежде не являются «пропагандой ЛГБТ». К тому же на фотографии была запечатлены музыканты перед съемками клипа на песню «I Want to Break Free».

«Размещение на сайте фотографии участников группы Queen, переодетых в женскую одежду не имеет под собой какой-либо музыкальной подоплеки с учетом общего смысла, распространяемой Гевондяном Д. М. информации», — указал суд, не согласившись с доводами молодого человека и признав его виновным в административном правонарушении.

В решение суда также говорится, что фотографии несут «угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны». К тому же действия Гевондяна судья расценил как пропаганду, так как они «искажают» представление об отношениях между мужчиной и женщиной, «разрушая семейные ценности».

Всего на молодого человека, как отмечает «Верстка», завели четыре дела об административных правонарушениях. Три из них связаны с «пропагандой ЛГБТ». В судебных материалах сумма штрафа не разглашается, но по закону она может доходить до 200 тысяч рублей. Еще одно правонарушение касалось «демонстрации экстремистской символики». Гевондяна арестовывали на десять суток за показ флага Украинской повстанческой армии.