Россиянам захотели ограничить внесение наличных через банкоматы

Минфин предложил ограничить сумму наличных, которую россиянам можно вносить на счета и вклады через банкоматы. Лимит для физических лиц может составить 1 миллион рублей в месяц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой ведомства.

Это предложение входит в план правительства по «обелению» отдельных секторов экономики. Законопроект уже направили на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

Сейчас в законодательстве нет ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В Минфине считают, что из-за этого в безналичный оборот могут попадать деньги неустановленного происхождения. Введение лимита призвано свести такие риски к минимуму, отметил собеседник агентства.

По его данным, в случае принятия закона новые правила вступят в силу не сразу. В Минфине предлагают отложить их действие на 180 дней после официального опубликования, чтобы банки успели адаптироваться и отладить внутренние процессы.

Инициатива связана с общей политикой властей по сокращению доли теневой экономики. В конце 2025 года Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег. В правительстве тогда заявили, что уже работают над задачей по «обелению» экономики. И пояснили, что для этого существует отдельный план, который включает, в частности, меры по стимулированию перехода к безналичным расчетам.

По данным «Интерфакса», в рамках того же плана Минфин обсуждает и другие меры. Среди них, например, обязательная инкассация для компаний и индивидуальных предпринимателей с крупным оборотом, а также запрет на государственную регистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами на крупные суммы. Эти ограничения могут затронуть в том числе сделки с недвижимостью.