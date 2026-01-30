Биржевые цены на золото рухнули на 12% от рекордных уровней и опустились ниже пяти тысяч долларов за унцию, подсчитал РБК. При этом, как отмечает Reuters, золото дорожает уже шестой месяц подряд.

На торгах в четверг, 29 января, апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) сначала взлетели до рекордных 5626,8 доллара за унцию, после чего стремительно снизились до 5126 долларов, пишет РБК. По итогам дня падение составило 9,8%.

Отмечается, что в пятницу цены продолжили падать. По состоянию на 12:51 по московскому времени, стоимость апрельского фьючерса на золото упала еще на 7,39% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составила 4959,56 доллара за унцию.

По данным Reuters, снижение цен связано с фиксацией инвесторами прибыли после рекордного роста. Дополнительное давление на рынок оказали ожидания объявления кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы США, а также восстановление курса доллара, рассказал главный торговый аналитик KCM Тим Уотерер.

По словам стратега Oversea-Chinese Banking Кристофера Вонга, сообщения о возможном выдвижении Кевина Уорша на пост главы ФРС стали лишь толчком для снижения котировок, тогда как сама коррекция была давно ожидаемой. «Это похоже на один из тех поводов, которых рынки ждут, чтобы остановить эти параболические движения», — сказал Вонг.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что золото традиционно считается защитным активом, однако после роста выше 5500 долларов за унцию можно говорить о том, что металл «перезащитил» своих держателей с авансом на полгода вперед, что привело к резкой распродаже.

С учетом такой волатильности золото в текущий момент едва ли можно рассматривать как инструмент для консервативных инвесторов, добавил Карпунин.