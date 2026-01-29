EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти выявили рекордную долю поддельной молочной продукции

2 минуты чтения 08:52 | Обновлено: 08:55

За 2025 год власти выявили 17,68% поддельной молочной продукции на рынке — это рекордный показатель за последние несколько лет, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Чиновники объясняют рост доли такой продукции началом масштабных проверок в магазинах «низкой ценовой категории», в качестве их примеров в материале названы «Светофор» и «Маяк». Рост доли контрафакта по сравнению с 2024 годом составил более 4,5%.

При этом, как отмечает «Парламентская газета», в России в прошлом году уже работала система кодирования молочной продукции, которая должна помогать выявлять поддельную продукцию или попытку продажи товаров с истекшим сроком годности.

Всего с мая 2024 года она заблокировала 613 миллионов попыток продать поддельную или неправильно оформленную продукцию. 333 миллиона из них пришлись на просроченные товары, 278 миллионов раз на кассах пытались оформить продажу товаров, которые не были легально введены в оборот. В 175 миллионах случаев в российских магазинах система заблокировала попытки продать товар по ранее уже задействованному коду.

В Россельхознадзоре рассказали, что чаще всего молочную продукцию подделывают, добавляя растительные масла и жиры, а также крахмал и сою. Распространенной практикой является также использование компонентов, которые затем не указываются в составе готового продукта, например, сухого молока.

Нередкой является и замена качественного молока на дешевые заменители — пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и соевое масла и жиры. Сметану могут разбавлять водой, кефиром или обезжиренным творогом и добавлять в ее состав растительное масло.

В Роспотребнадзоре при выборе молока посоветовали обратить внимание на то, что этот товар должен состоять только из одного компонента, поэтому на его упаковке может не быть раздела «состав». Орентироваться следует на формулировки «изготовлено из коровьего молока» или «состав: цельное молоко, обезжиренное молоко».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января