Власти выявили рекордную долю поддельной молочной продукции

За 2025 год власти выявили 17,68% поддельной молочной продукции на рынке — это рекордный показатель за последние несколько лет, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

Чиновники объясняют рост доли такой продукции началом масштабных проверок в магазинах «низкой ценовой категории», в качестве их примеров в материале названы «Светофор» и «Маяк». Рост доли контрафакта по сравнению с 2024 годом составил более 4,5%.

При этом, как отмечает «Парламентская газета», в России в прошлом году уже работала система кодирования молочной продукции, которая должна помогать выявлять поддельную продукцию или попытку продажи товаров с истекшим сроком годности.

Всего с мая 2024 года она заблокировала 613 миллионов попыток продать поддельную или неправильно оформленную продукцию. 333 миллиона из них пришлись на просроченные товары, 278 миллионов раз на кассах пытались оформить продажу товаров, которые не были легально введены в оборот. В 175 миллионах случаев в российских магазинах система заблокировала попытки продать товар по ранее уже задействованному коду.

В Россельхознадзоре рассказали, что чаще всего молочную продукцию подделывают, добавляя растительные масла и жиры, а также крахмал и сою. Распространенной практикой является также использование компонентов, которые затем не указываются в составе готового продукта, например, сухого молока.

Нередкой является и замена качественного молока на дешевые заменители — пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и соевое масла и жиры. Сметану могут разбавлять водой, кефиром или обезжиренным творогом и добавлять в ее состав растительное масло.

В Роспотребнадзоре при выборе молока посоветовали обратить внимание на то, что этот товар должен состоять только из одного компонента, поэтому на его упаковке может не быть раздела «состав». Орентироваться следует на формулировки «изготовлено из коровьего молока» или «состав: цельное молоко, обезжиренное молоко».